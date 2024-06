Ucraina, Kiev: "Colpito per la prima volta caccia Su-57 russo" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – L’Ucraina ha colpito per la prima volta un caccia Su-57 in territorio russo. Lo ha riferito l’agenzia di intelligence militare ucraina, aggiungendo che l’aereo è stato danneggiato dopo un attacco all’aeroporto di Akhtubinsk, nella regione di Astrakhan, nel sud della Russia, a 589 chilometri di distanza dalla prima linea di guerra.

L’aereo è il caccia più moderno della Russia, con solo poche unità in servizio nell’aeronautica di Mosca. Può trasportare missili da crociera Kh-59 e Kh-69 che attaccano regolarmente l’Ucraina, compresi obiettivi civili. Il mese scorso l’Ucraina è riuscita ad abbattere sei aerei da combattimento russi nelle regioni di prima linea. Tuttavia, si trattava in gran parte di jet Su-25 utilizzati per il supporto aereo ravvicinato alle truppe di terra.

Le forze russe hanno colpito 11 villaggi nell’oblast nordorientale ucraina di Sumy, in 26 diversi attacchi nel corso della giornata di ieri, ha riferito dal canto suo l’amministrazione regionale. Nelle ultime 24 ore sono state segnalate almeno 59 esplosioni nella regione.

Sono state colpite le comunità di Mykolaiv, Khotin, Bilopillia, Krasnopillia, Seredyna-Buda, Znob-Novhorodske, Shalyhyne, Esman, Velyka Pysarivka, Krolevets e Nova Sloboda. Per tutta la giornata, la Russia ha attaccato le comunità di confine con attacchi di mortai, artiglieria e droni. La città di Krasnopillia, con una popolazione prebellica di circa 7.700 abitanti, ha subito la maggior parte degli attacchi, con 71 esplosioni segnalate nell’area.

La Russia ha perso 518.560 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comprende 1.270 vittime delle forze russe subite lo scorso giorno.

Secondo il rapporto , la Russia ha perso anche 7.869 carri armati, 15.131 veicoli corazzati da combattimento, 18.562 veicoli e serbatoi di carburante, 13.593 sistemi di artiglieria, 1.097 sistemi di razzi a lancio multiplo, 836 sistemi di difesa aerea, 357 aerei, 326 elicotteri, 10.982 droni, 28 imbarcazioni e un sottomarino.