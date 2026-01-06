Ucraina, intesa su forza multinazionale e garanzie su impegno Usa - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Invio di una forza multinazionale in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia. Anche e soprattutto gli Usa monitoreranno il rispetto del cessate il fuoco. Sono due dei temi discussi nel vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, come illustra il presidente francese Emmanuel Macron al termine del summit. “Continuano i preparativi” per una “forza multinazionale” – a cui non parteciperà l’Italia – per fornire “una forma di rassicurazione” dopo il cessate il fuoco, dice.

“Dopo il cessate il fuoco, la Gran Bretagna e la Francia creeranno degli hub militari in Ucraina per sostenere le necessità di difesa degli ucraini”, afferma il premier britannico Keir Starmer. Parigi, Londra e Kiev hanno firmato una dichiarazione di intenti “che riguarda il dispiegamento di forze in Ucraina quando ci sarà un accordo di pace”. Questa è una parte vitale del nostro solido impegno nel rimanere a fianco dell’Ucraina a lungo termine”, spiega Starmer, sottolineando che il documento “crea anche il contesto legale all’interno del quale i britannici, i francesi e le forze partner potranno operare sul suolo ucraino, garantendo la sicurezza non solo del terreno ma anche del spazio aereo e spazio marittimo dell’Ucraina”.

L’incontro di Parigi, sottolinea Macron, “segna un progresso considerevole verso una pace solida e duratura”. La riunione “riconosce una convergenza tra i 35 paesi della coalizione dei Volenterosi per costruire garanzie di sicurezza robuste”. “Gli Stati Uniti sono pronti a darci supporto e garanzie”, dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non è più il caso di dubitare dell’impegno americano”, fa eco Macron.



“Il livello di discussione e di dibattito è stato molto importante e molto profondo. Non solo abbiamo firmato dei documenti, ma abbiamo fatto dei passi avanti concreti: non si tratta solo di parole ma anche di dichiarazioni di intenti comuni firmate dall’Ucraina, dalla Gran Bretagna e dalla Francia”, dice Zelensky, sottolineando che gli impegni presi in merito alle garanzie di sicurezza sono un “segnale forte della volontà dei Paesi europei che vogliono lavorare per creare sicurezza a livello globale”.

Progressi anche per quanto riguarda “l’importante lavoro giuridico attraverso i Parlamenti dei diversi Paesi e affinché anche attraverso la diplomazia, e non solo attraverso la forza della Coalizione dei Volonterosi, si possa arrivare alla pace”, prosegue il leader ucraino, spiegando che i dettagli “verranno elaborati in altri documenti aggiuntivi che verranno comunicati più avanti”, ma che tutto è volto “a garantire la sicurezza del suolo, dello spazio aereo e dello spazio marittimo del Paese affinché non ci siano interferenze dall’estero”. Altro obiettivo è stabilire un’architettura di controllo e monitoraggio “e stabilire chiaramente quale forza verrà sostenuta, come, e come verrà sostenuto anche l’esercito ucraino”.



Il presidente francese inoltre annuncia l’istituzione “di una cellula di coordinamento che permetterà di integrare pienamente tutte le forze armate competenti e che garantirà la coordinazione tra la coalizione dei volontari, gli Stati Uniti d’America e l’Ucraina”.

“Sulla base di tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi, abbiamo consolidato il nostro approccio con l’istituzione di meccanismi di monitoraggio del cessate il fuoco che saranno posti sotto una leadership americana ma con contributi di diversi Stati che hanno espresso la loro disponibilità”, prosegue.

“Quali saranno i prossimi passi da seguire? Prima di tutto la volontà di partecipare al meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco creato dagli Stati Uniti”, interviene Starmer. “Poi, continuare a fornire a lungo termine armi ed equipaggiamenti all’Ucraina. Terzo, sostenere l’Ucraina nel caso ci fossero ulteriori attacchi armati contro di lei da parte della Russia. Questo serve a costruire le fondamenta pratiche e concrete su cui costruire la pace”, prosegue Starmer, ribadendo che tale obiettivo è solo possibile se Vladimir Putin “è pronto a scendere a compromessi”.