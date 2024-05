Ucraina, Gentiloni “Risposta adeguata a minacce consistenti” - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – “L’importante penso sia conservare una linea molto chiara che è la linea della Commissione europea, cioè che noi sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo in cui sarà necessario”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, a margine della visita a un cantiere di Torino.

A chi gli chiede se il sostegno di possa passare anche dall’utilizzo di armi che possono colpire la Russia, l’ex premier risponde: “Questo è un dibattito che si sta sviluppando, non spetta alla Commissione dire esattamente come ogni Paese deve comportarsi. Dobbiamo sapere che la minaccia è molto consistente e che quindi la risposta deve essere adeguata”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –