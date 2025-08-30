 Ucraina, ex presidente Parlamento ucciso in una sparatoria - Tuttoggi.info
Ucraina, ex presidente Parlamento ucciso in una sparatoria

Sab, 30/08/2025 - 13:03

(Adnkronos) – Andryi Parubyi, già presidente del Parlamento ucraino e segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, è stato ucciso nel corso di una sparatoria a Leopoli. Lo conferma il presidente Volodymyr Zelensky in un post su X, citando il ministro degli Interni Ihor Klymenko e il procuratore generale Ruslan Kravchenko. “Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Tutte le forze e i mezzi necessari sono impegnati nell’indagine e nella ricerca dell’assassino”, aggiunge Zelensky. 

In mattinata la Polizia Nazionale aveva dichiarato che una figura politica era stata assassinata dopo una sparatoria nella città di Leopoli, nell’Ucraina occidentale. 

