“Ieri sera al Consiglio Ue la connessione con il presidente ucraino Zelensky è stato un momento drammatico: è nascosto in qualche parte di Kiev, ha detto che non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, visibilmente commosso nel corso dell’informativa alla Camera sulla guerra in Ucraina.

