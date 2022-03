Ucraina, Di Maio “Rafforzata partnership energetica con il Qatar” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Le autorità qatarine mi hanno confermato che si impegneranno a rafforzare la partnership energetica con l’Italia. Così ci rendiamo autonomi da eventuali ricatti dal gas russo”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal Qatar dove si trova in missione. “Stiamo già pianificando altre missioni per diversificare ulteriormente le forniture energetiche all’Italia, abbiamo definito un piano di sicurezza energetica per tutelare cittadini e imprese. Stiamo dando il massimo per il nostro Paese”, ha aggiunto. “L’Italia considera gravissima e ingiustificata l’aggressione della federazione russa all’Ucraina. Ho più volte ribadito la gravità e l’inaccettabilità dell’invasione e la mia profonda vicinanza al popolo. Insieme agli alleati Nato e partner europei sostiene l’integrità territoriale e la sovranità ucraina, lavorando incessantemente per porre fine al conflitto attraverso sanzioni sempre più dure alla Russia, ma soprattutto attraverso il canale di diplomazia”, ha spiegato il ministro.

(ITALPRESS).