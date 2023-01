sat/gtr

(fonte: Ministero della Difesa)

“Rischia di esserci un peggioramento nei prossimi mesi. La Russia cercherà di sbloccare una situazione che è statica da un po’ di tempo per recuperare alcune zone”. Lo dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della riunione del Gruppo di Contatto per l’Ucraina, a Ramstein, in Germania.