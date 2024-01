ROMA (ITALPRESS) – “Allo stato attuale, pensiamo di fornire” all’Ucraina “sistemi d’arma già in nostro possesso, in linea con l’attuale quadro normativo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Aula alla Camera. “Posso confermare – ha aggiunto – che anche l’ottavo pacchetto è costituito da sistemi d’arma volti a rafforzare solo le capacità difensive delle forze armate ucraine”.

