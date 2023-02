xf4/sat/gsl

“Dobbiamo essere tifosi di una trattativa diplomatica di pace. In una fase iniziale non bisognava lasciare sola l’Ucraina, l’Europa ha dato un messaggio forte di vicinanza ad un popolo invaso; ma oggi non possiamo essere tifosi delle armi”. Così l’eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, a margine della sessione planaria del Parlamento Ue a Bruxelles sulla fornitura di armi all’Ucraina.