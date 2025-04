Ucraina, Cina: "Partecipazione nostri militari? Accuse infondate" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La Cina respinge come “assolutamente senza fondamento” le affermazioni di Kiev riguardo alla partecipazione di “molti” soldati cinesi al fianco delle forze russe in Ucraina. “La posizione della parte cinese sulla questione della crisi in Ucraina è chiara e inequivocabile e ha ottenuto un’ampia approvazione da parte della comunità internazionale”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva condiviso ieri su Telegram un video che proverebbe l’arresto di ”due cittadini cinesi che combattevano nell’esercito russo” e che ”sono stati catturati dai nostri militari”. Zelensky spiegava che la cattura ”è avvenuta nel territorio dell’Ucraina, nella regione di Donetsk”. La loro identità, ha aggiunto nel post, è confermata da ”documenti di questi prigionieri, carte di credito e dati personali”.

L’esercito russo ha abbattuto 158 droni ucraini nella notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. “Fra le 20 (ora di Mosca) di ieri e le 6 del mattino, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 158 velivoli senza pilota ucraini”, ha precisato il dipartimento, aggiungendo che il maggior numero di droni, 67, è stato distrutto nel territorio di Krasnodar.

Domani al consolato russo di Istanbul nuovo round di colloqui fra Stati Uniti e Russia. La portavoce del dipartimento di Stato, Tamy Bruce, ha precisato che in tale occasione l’Ucraina “non è assolutamente nell’agenda”. In discussione invece la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, l’operatività delle ambasciate.

Su Telegram il primo vice rappresentante permanente della Russia all’Onu Dmitry Polyansky ha riferito che i diplomatici europei e britannici presso le Nazioni Unite stanno cercando di ostacolare i negoziati tra Mosca e Washington. Ieri il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto una riunione sulla crisi ucraina, richiesta dai Paesi occidentali che sono membri del Consiglio di sicurezza, dopo che le forze armate russe hanno colpito il luogo di un incontro con i comandanti delle forze armate ucraine e gli istruttori occidentali in un ristorante a Krivoy Rog, in Ucraina. “Durante l’incontro sull’Ucraina, richiesto dagli europei, è stato sorprendente come gli inglesi e l’Ue abbiano immediatamente ‘cambiato le carte in tavola’. Il ‘partito della guerra’ anglo-Ue sta cercando di ostacolare i negoziati di pace russo-americani”, ha scritto Polyansky.