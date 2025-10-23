 Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue - Tuttoggi.info
Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue

Gio, 23/10/2025 - 19:03

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto a Bruxelles un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Abbiamo discusso – informa Zelensky via social – di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente. L’Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie per questo”. 

“Separatamente – aggiunge – ci siamo concentrati sui progetti di difesa congiunti nell’ambito dello strumento Safe. È importante che tali iniziative vadano a beneficio di tutta l’Europa. Abbiamo anche affrontato la questione cruciale dell’utilizzo dei beni russi congelati. È giusto che questi fondi siano destinati a sostenere e difendere il nostro Paese”, conclude.  

