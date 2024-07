Ucraina, attacco russo su Kiev: morti e feriti. Colpito ospedale pediatrico - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - E' di almeno cinque morti e undici feriti il bilancio di un attacco missilistico russo questa mattina su Kiev. Lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina spiegando che sei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Lo riporta il Kyiv Independent. Nel raid è stato colpito l'ospedale Okhmatdyt, il più grande centro medico pediatrico dell'Ucraina.

"I terroristi russi hanno di nuovo lanciato un attacco missilistico massiccio contro l'Ucraina. Diverse città - Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. Più di 40 missili di vario tipo. Sono stati danneggiati condomini, infrastrutture e un ospedale pediatrico. Tutti i servizi sono impegnati per soccorrere quante più persone possibili", ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che oggi è atteso in visita e Polonia e poi si recherà a Washington per il vertice Nato.

"Il mondo intero deve usare tutta la sua determinazione per mettere finalmente fine ai raid russi. Putin porta uccisioni. Solo insieme possiamo portare la vera pace e sicurezza", ha aggiunto.

Oltre dieci esplosioni sono state registrate questa mattina a Kiev, capitale dell'Ucraina, dopo l'attacco missilistico lanciato dalla Russia. Lo scrive il Kyiv Independent segnalando esplosioni nel centro di Kiev e particolarmente forti vicino all'area del parco Taras Shevchenko. Esplosioni sono state udite anche nei quartieri Podil e Nyvky.

I missili russi sono entrati nello spazio aereo ucraino questa mattina verso le 10 ora locale. E' stato anche rilevato il decollo di un aereo MiG-31K, in grado di trasportare missili balistici Kinzhal.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha spiegato che è stata attivata la difesa aerea nei sobborghi della capitale e che dopo l'attacco missilistico è scoppiato un incendio. Klitschko ha detto che è stata richiesta assistenza medica nel distretto municipale di Solomianskyi. Detriti sono caduti nei distretti Solomianskyi, Holosiivskyi e Dniprovskyi della città e si è verificata un'esplosione nel distretto di Shevchenkyvskyi, ha riferito Klitschko.