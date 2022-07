“A livello Ue, stiamo facendo pressioni per rivedere i tempi del piano green sul settore automotive che ha dato il 2035 come data per il passaggio ai veicoli elettrici, che avrà un impatto anche sul settore delle macchine utensili in quanto il 50% dei nostri macchinari sono destinati al settore automotive”. Lo ha detto la presidente di Ucimu Barbara Colombo, a margine dell’assemblea dei soci.

xh7/trl/gsl