Ucciso dopo concerto rap, presunto assassino arrestato a Magione - Tuttoggi.info

Arrestato a Magione presunto assassino di Joel Ramirez Seipio, il 38enne di Montevarchi ucciso dopo concerto rap ad Arezzo

Un uomo, ritenuto il presunto assassino di Joel Ramirez Seipio, è stato arrestato a Magione con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Il 38enne originario di Montevarchi è stato ucciso lo scorso primo ottobre, al termine di un concerto rap che si è tenuto a Poggilupi in Valdarno, nel comune di Terranuova Bracciolini, Arezzo. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di San Giovanni, sembra che la rissa sia scattata per futili motivi tra due gruppi di cittadini di origine dominicana. Nell’ambito della rissa, il 38enne Joel Ramirez Seipio è stato raggiunto da un oggetto tagliente alla giugulare. Subito il paziente è stato trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso della Gruccia, dove è stato sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo le condizioni dell’uomo erano già critiche e per lui non c’è stato niente da fare.

Presunto assassino arrestato a Magione

Gli sviluppi delle indagini dei Carabinieri hanno portato a emettere un fermo nei confronti di un cittadino dominicano, residente a Magione, ritenuto presunto responsabile della morte del 38enne di Montevarchi.