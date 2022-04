Uccisa in Lussemburgo, oggi l'autopsia | Il compagno gualdese "Non riesco ad accettarlo" - Tuttoggi

Al momento l'ipotesi della rapina è quella più accreditata ma solo l'esame autoptico chiarirà le cause del decesso | A dare l'allarme per primo è stato proprio il compagno, non vedendola rincasare dopo il turno

Potrebbe essere stata vittima di una rapina Sonia di Pinto, 46enne molisana di Petacciato (Campobasso), trovata morta nel giorno di Pasqua nello scantinato della pizzeria dove lavorava, ormai da quasi 5 anni, a Kirchberg (Lussemburgo).

Oggi (19 aprile) verrà effettuato l’esame autoptico sulla salma, per chiarire le cause del decesso ed altri aspetti del giallo, anche se le indagini si starebbero concentrando proprio sull’omicidio.