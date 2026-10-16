Uccelli migratori in declino, un atlante per proteggere le rotte - Tuttoggi.info

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Uccelli migratori in declino, un atlante per proteggere le rotte

ItalPress

Uccelli migratori in declino, un atlante per proteggere le rotte

Ven, 16/10/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di chilometri attraversati ogni anno, ma sempre meno luoghi sicuri in cui fermarsi, nutrirsi e riprodursi. Gli uccelli migratori a lungo raggio sono in forte declino, minacciati dai cambiamenti climatici, dalla perdita di habitat e dall’agricoltura intensiva.
Di queste minacce si è discusso durante un congresso internazionale dedicato all’Atlante mondiale delle migrazioni animali, nell’ambito della Convenzione di Bonn, che ha riunito ricercatori, scienziati ed esperti per individuare le strategie di tutela. A incidere è anche la riduzione degli insetti, risorsa alimentare fondamentale per molte specie, legata all’uso di diserbanti e insetticidi e alla trasformazione di prati, boschi e zone umide. L’Atlante punta a collegare le rotte migratorie agli habitat attraversati e ai rischi incontrati lungo il percorso, comprese le infrastrutture energetiche e dei trasporti. L’obiettivo è individuare i corridoi ecologici e le aree più vulnerabili, fornendo strumenti utili per orientare le politiche di conservazione. Perché la sopravvivenza degli uccelli non dipende da un solo luogo, ma dalla disponibilità di ambienti connessi e risorse lungo tutto il viaggio.
mgg/gtr/col

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