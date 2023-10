Ubriaco, tenta di aprire l’auto dei carabinieri poi li spintona: arrestato

L'episodio nella notte tra venerdì e sabato mentre erano in corso i controlli dei carabinieri nel centro di Foligno

È stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale un 44enne di Foligno finito in manette dopo aver tentato di aprire l’auto di servizio dei carabinieri.

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in piazza della Repubblica, mentre erano in corso i controlli in occasione de “I Primi d’Italia”. L’uomo, visibilmente ubriaco, si è avvicinato alla pattuglia tentando di aprire lo sportello del veicolo. I militari a quel punto lo hanno fermato ed identificato, ma il 44enne ha iniziato ad inveire e spintonare i carabinieri, che, dopo averlo immobilizzato, lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti. Al termine delle operazioni, dopo essere stato dichiarato in arresto, è stato condotto presso il Tribunale di Spoleto dove, nel corso dell’udienza con rito direttissimo, il gip ha convalidato l’arresto e disposto per il soggetto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.