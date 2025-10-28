 Ubriaco si schianta con la moto contro un palo: denunciato | Ad Assisi e Bastia altre 3 denunce - Tuttoggi.info
Ubriaco si schianta con la moto contro un palo: denunciato | Ad Assisi e Bastia altre 3 denunce

Redazione

Ubriaco si schianta con la moto contro un palo: denunciato | Ad Assisi e Bastia altre 3 denunce

Mar, 28/10/2025 - 10:42

Gli agenti della Polizia di Stato di Assisi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere le condotte imprudenti alla guida, hanno denunciato quattro automobilisti sorpresi alla guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti.

Nel primo episodio, avvenuto nel centro storico di Bastia Umbra, un uomo, a bordo della sua utilitaria, è stato notato mentre faceva manovra – in modo incerto – per uscire da un parcheggio.

Dopo essere stato fermato dalla volante, l’uomo, classe 1967, ha cominciato ad aggredire verbalmente gli agenti. Constatato l’evidente stato di alterazione dovuto ad abuso di sostanze alcoliche, grazie all’ausilio di una pattuglia della polizia Stradale, gli agenti lo hanno sottoposto ad accertamento alcolemico che ha dato esito positivo con un tasso alcolemico di 2,55 G/l. Per questi motivi l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.

Nel secondo caso, avvenuto sempre a Bastia Umbra, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi, nel corso del servizio di pattugliamento, hanno notato un’autovettura con bordo due persone che si aggirava con fare sospetto. Dopo aver fermato il veicolo e aver sottoposto a controllo il conducente, è emerso che l’auto era priva di copertura assicurativa. Il conducente, di nazionalità albanese, classe 1991, è apparso, inoltre, in evidente stato di alterazione psicomotoria. Visti i suoi precedenti di polizia, l’uomo è stato invitato a sottoporsi agli accertamenti urgenti sulla verifica della presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope presso il locale nosocomio ma, lo stesso, ha rifiutato.

Per questo motivo, al termine degli atti di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di rifiuto si sottoporsi agli accertamenti per droghe con contestuale ritiro della patente di guida.

Simili controlli sono stati effettuati anche ad Assisi; infatti, nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, i poliziotti sono intervenuti a Santa Maria degli Angeli per la segnalazione di un sinistro stradale. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che si trattava di un tamponamento di un’auto ai danni di un’altra autovettura.

Gli agenti hanno constatato che il conducente dell’auto che aveva causato il danneggiamento era in evidente stato di ebbrezza, motivo per il quale è stato sottoposto al controllo dell’etilometro che ha dato esito positivo. Per questo motivo, l’uomo, un 58enne assisano, è stato denunciato ai sensi dell’art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza; la patente, invece, è stata ritirata.

Infine, gli agenti del Commissariato sono intervenuti per un sinistro stradale avvenuto autonomamente. Sopraggiunti, gli operatori hanno identificato il conducente, un cittadino classe 1965, che, a bordo della sua moto, era andato ad impattare contro un palo all’atto di immettersi sulla SS75. L’uomo, apparso in evidente stato di ubriachezza, è stato sottoposto ai previsti accertamenti grazie al contributo della polizia locale, che hanno dato esito positivo; per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente di guida ritirata.

Assisi

Ubriaco si schianta con la moto contro un palo: denunciato | Ad Assisi e Bastia altre 3 denunce

