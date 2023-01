L'incidente al "solito" passaggio a livello di Ponte San Giovanni | Lo straniero, che era insieme a una donna, ha tentato di darsi alla fuga

Ubriaco sbanda con l’auto e finisce sui binari della ferrovia. E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì al passaggio a livello di Ponte San Giovanni, in via Volumni. L’auto era andata ad intralciare la ferrovia Foligno – Terontola, che è stata chiusa il tempo necessario per la rimozione del mezzo.

Sul posto, su richiesta della polizia locale, sono giunti anche gli agenti della Squadra volante, che hanno localizzato il conducente che, insieme a una donna, stava cercando di darsi alla fuga.