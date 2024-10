"Ubriaco investe turisti", a Orvieto simulazione in piazza - Tuttoggi.info

L'evento ha offerto ai presenti uno spaccato realistico delle conseguenze potenzialmente tragiche della guida in stato di ebbrezza

La splendida Piazza del Duomo di Orvieto è stata teatro oggi di un’insolita ma significativa manifestazione. Un evento di sensibilizzazione sui pericoli della guida in stato di ebbrezza ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa e la Polizia Stradale in una simulazione realistica di un incidente stradale.

L’iniziativa, organizzata dalla Croce Rossa locale, ha catturato l’attenzione di numerosi cittadini e turisti presenti nella piazza. Lo scenario ricreato era drammatico: un conducente in stato di ebbrezza che investe dei turisti, causando feriti intrappolati nel veicolo.

I Vigili del Fuoco di Orvieto hanno dimostrato prontezza e professionalità, intervenendo rapidamente sulla scena. Hanno aperto il veicolo coinvolto nell’incidente simulato, mettendo in sicurezza l’area circostante, dimostrando come un’azione tempestiva sia cruciale per garantire la sicurezza dei “feriti” e fornire una prima, fondamentale assistenza.

Parallelamente, i volontari della Croce Rossa hanno prestato i primi soccorsi alle “vittime”, mostrando al pubblico le procedure di emergenza in caso di incidente stradale. La Polizia Stradale, invece, si è occupata della gestione della viabilità e dei rilievi, simulando le procedure standard in caso di sinistro.

L’evento ha offerto ai presenti uno spaccato realistico delle conseguenze potenzialmente tragiche della guida in stato di ebbrezza. La simulazione ha permesso di evidenziare non solo i rischi per chi si mette al volante dopo aver bevuto, ma anche il pericolo per gli altri utenti della strada.