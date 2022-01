Ubriaco alla guida, fermato dai carabinieri | “Non faccio l’alcoltest”: denunciato

Il 40enne era visibilmente alterato | Controlli dei carabinieri nel comprendorio del Trasimeno, comminate 18 multe

Visibilmente ubriaco alla guida, fermato dai carabinieri al Trasimeno, si rifiuta di fare l’alcoltest. I militari della Compagnia Città della Pieve hanno denunciato il 40enne fermato durante una serie di controlli per il rispetto del Codice della strada.

In tutto sono stati 118 i veicoli controllati, con 18 multe elevate, in particolare, per la mancata copertura assicurativa, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e il sorpasso in condizioni di divieto.

(foto d’archivio)