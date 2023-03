Ubriaco alla guida di un camper provoca incidente, arrestato

Uomo in affido in prova ai servizi sociali

Per tale motivo l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuto presunto responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell’art. 186 del CDS. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il soggetto era sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa alla detenzione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in espiazione della pena a seguito di condanna definitiva per furto – commesso in altra regione – a 8 mesi di reclusione e 1 anno di arresto.

L’uomo era in prova ai servizi sociali, arrestato

Il Magistrato di Sorveglianza di Livorno lo aveva autorizzato a trasferite il proprio domicilio a Castiglione del Lago, a bordo del camper di sua proprietà, parcheggiato su pubblica via nei pressi della stazione ferroviaria, in modo da consentire all’affidato in prova di svolgere attività lavorativa in quel centro. Le accertate violazioni al regime dell’affidamento in prova al servizio sociale, a seguito del sinistro stradale e del relativo deferimento in stato di libertà per la presunta violazione dell’art. 186 CDS, hanno portato l’Ufficio di Sorveglianza di Perugia a emettere un decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione, con immediato accompagnamento dell’uomo in carcere sino al termine della pena. Per questo motivo e in virtù del provvedimento dell’autorità giudiziaria i Carabinieri di Castiglione del Lago, nella giornata di martedì, hanno rintracciato il soggetto presso il luogo di lavoro e lo hanno tratto in arresto, traducendolo presso la Casa Circondariale di Perugia-Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.