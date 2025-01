Ubriaco alla guida contromano sulla Messina-Catania, le immagini - Tuttoggi.info

MESSINA (ITALPRESS) – Il bilancio poteva essere gravissimo viste le alterate condizioni psicofisiche del conducente che lo hanno portato a guidare contromano per diversi chilometri nella tratta autostradale Messina- Catania. La scena è stata ripresa dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane. Solo il provvidenziale intervento delle pattuglie della Polizia Stradale e di una squadra di viabilità del Cas, ha evitato peggiori e ulteriori conseguenze. L’uomo di 36 anni, originario della provincia di Enna, con numerosi precedenti penali, anche per reati specifici, alla guida di una Fiat Panda, nei pressi dello svincolo di Acireale, in preda ai fumi dell’alcol ed a notte fonda, ha invertito il proprio senso di marcia posizionandosi nella corsia di sorpasso e percorrendo oltre 20 chilometri in contromano.

tvi/red

(fonte video Polizia di Stato)