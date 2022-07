Ubriaco al volante, provoca incidente a catena sul Raccordo

Una volta identificato il responsabile dell’incidente, un cittadino romeno classe 1993, che, sin da subito, ha mostrato evidenti segni di alterazione psicomotoria, gli agenti lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha dato esito positivo, evidenziando appunto un tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito.

Per questo motivo, il 29enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.

(foto di archivio)