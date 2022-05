Ubriachi e drogati alla guida, 4 maxi multe per oltre 1300 euro

I controlli dei carabinieri nel territorio del Trasimeno, in particolare nei pressi dei locali della zona | provoca incidente, confiscata anche l'auto

Ubriachi e drogati al volante, uno con l’auto senza assicurazione: 4 maxi multe per un totale di 1317 euro da parte dei carabinieri nei controlli effettuati sulle strade del Trasimeno. In particolare in prossimità dei locali notturni del territorio.

I carabinieri di Castiglione del Lago hanno segnalato alla competente Prefettura due giovani trovati in possesso di “hashish”. Per uno di loro, che si trovava alla guida della propria autovettura, ne è conseguito anche il ritiro della patente.