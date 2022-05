Ubriachi al volante, patente ritirata e auto sequestrate

Controlli sulle strade del Trasimeno, elevate 13 multe dai carabinieri | Uno era alla guida senza patente | Due segnalati come assuntori di cocaina

Ubriachi alla guida, denunciati dai carabinieri, patente ritirata e auto sequestrate. I due automobilisti sono stati fermati dai carabinieri di Città della Pieve, nell’ambito di una serie di controlli sulle strade del Trasimeno, che hanno portato ad elevare 13 contravvenzioni su 284 veicoli fermati. Un conducente è stato sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto di patente di guida.

Due persone, invece, sono state trovate con modiche quantità di cocaina per uso personale e segnalate quindi in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.