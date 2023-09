Ubriachi al volante, 7 denunce al Trasimeno: una rifiuta il test dopo un incidente

I controlli dei carabinieri sulle strade del comprensorio, segnalati anche due giovani trovati con hashish

Ubriachi al volante, sette denunce al Trasimeno dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Nel corso delle attività, che hanno permesso di sottoporre a controllo 157 persone e 83 veicoli, in sei automobilisti è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite e in un caso una 35enne, dopo essere uscita di strada con la propria vettura, si è rifiutata di sottoporsi ai test per rilevare l’abuso di alcol o l’uso di droghe ed è stata denunciata.

Queste le altre persone denunciate:

deferimento in s.l. alla Procura della Repubblica di Perugia di un 40enne di origini rumene, ritenuto responsabile di essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 2.06 gr/L ;

deferimento in s.l. alla Procura della Repubblica di Perugia di un 50enne, ritenuto responsabile di essersi posta alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1.74 gr/L ;

deferimento in s.l. alla Procura della Repubblica di Perugia di un 22enne di origini toscane, ritenuto responsabile di essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 0.87 gr/L ;

deferimento in s.l. alla Procura della Repubblica di Perugia di un 51enne di origini marocchine, ritenuto responsabile di essersi posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1.0 gr/L .

Due giovani invece sono stati trovati in possesso di un involucro contenente 6,0 gr di stupefacente tipo “hashish” e segnalati, per tanto, alla competente Prefettura quali assuntori.

Agli stessi è stata immediatamente ritirata la patente di guida e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro amministrativo.