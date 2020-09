Ubriaca alla guida si scontra con 2 auto, il suo tasso alcolemico è alle stelle - Tuttoggi

Dopo quello di Umbertide, un altro incidente particolarmente violento, che ha visto coinvolte ben 3 vetture, si è verificato ieri sera (domenica 13 settembre) a San Giustino.

Dalla prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme a personale del 118, una Fiat Panda condotta da una 25enne del posto, per cause in corso di accertamento, avrebbe prima colpito una Ford Focus, in cui viaggiava una coppia con un bambino, e poi centrato una Fiat Punto con all’interno moglie e marito.

Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi ferite. I primi accertamenti eseguiti dagli uomini dell’Arma, hanno consentito di appurare come la 25enne avesse abusato di alcol, trovandole un tasso alcolemico di quasi 5 volte il minimo consentito. Ulteriori controlli sono tuttavia in corso.