Uber si allea con Renault e Nissan per elettrificare percorsi in Europa - Tuttoggi

Renault e Nissan, nell’ambito dell’Alleanza, hanno firmato una lettera di intenti con Uber. L’accordo si prefigge lo scopo di consentire a Uber di elettrificare la sua offerta di mobilità in Europa. Le aziende intendono collaborare nell’ambito della partnership per un’offerta accessibile di veicoli al 100% elettrici pensata per gli autisti che utilizzano l’applicazione Uber sui mercati europei, soprattutto nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Portogallo. Questa partnership fa seguito ad un progetto pilota di successo tra Nissan e Uber nel Regno Unito. La lettera di intenti, presentata in data odierna, rientra nell’obiettivo di Uber di diventare una piattaforma di mobilità a zero emissioni. Entro il 2025, il 50% dei chilometri percorsi tramite la piattaforma di Uber in sette capitali europee (Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Lisbona, Londra, Madrid e Parigi) sarà effettuato a bordo di veicoli 100% elettrici. Gli utenti saranno, così, in grado di circolare in veicoli a zero emissioni nelle città che rappresentano l’80% delle attività europee di Uber entro la fine del 2021.

Nell’ambito di questo accordo, le aziende lavoreranno per realizzare soluzioni in grado di accelerare l’adozione dei veicoli 100% elettrici e lo sviluppo di un ecosistema elettrico nelle città europee. A tale scopo, intendono, offrire agli autisti che utilizzano l’applicazione Uber un accesso ai veicoli 100% elettrici Renault e Nissan: Renault ZOE e Nissan LEAF, nonchè i futuri veicoli elettrici della gamma di entrambi i costruttori. Estendere il progetto pilota britannico alla Francia entro la fine del 2020, nell’ottica del suo sviluppo nei Paesi Bassi, in Portogallo e su altri mercati. Lanciare iniziative congiunte di marketing e sensibilizzazione per promuovere le offerte e i vantaggi dei veicoli 100% elettrici, soprattutto con test drive per gli autisti partner di Uber. “Con questo accordo con Uber viene riconosciuta la nostra capacità di conquistare nuovi clienti e di accompagnare gli operatori professionali nella loro transizione energetica. Oggi, capitalizziamo sul nostro vantaggio competitivo: un’offerta attrattiva di veicoli elettrici che contribuisce alla diffusione della mobilità elettrica su vasta scala” ha dichiarato Gilles Normand, Direttore Veicoli Elettrici e Servizi di Mobilità del Gruppo Renault.

“A ciò si aggiunga il lavoro in stretta collaborazione che portiamo avanti con le autorità locali da diversi anni per proporre soluzioni alle crescenti sfide che le città devono affrontare: trasporti, decarbonizzazione e qualità dell’aria. Con questa partnership, uniamo le nostre forze per accelerare il movimento”. Jordi Vila, Divisional Vice President Vendite e Marketing di Nissan Europa, ha aggiunto: “Grazie alla nostra esperienza decennale con Nissan LEAF, sappiamo che i clienti sono entusiasti della guida in modalità elettrica e che questa conversione può aiutare i conducenti a risparmiare e sostenere gli ambiziosi obiettivi delle nostre grandi città a livello di inquinamento dell’aria. Facendo squadra con Uber nel Regno Unito, abbiamo già aumentato la notorietà e l’adozione dei veicoli elettrici e non vediamo l’ora di continuare questa iniziativa in Europa”.

