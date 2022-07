Creare nuove professionalità dotate di competenze manageriali, ingegneristiche, informatiche e statistiche per gestire un sistema in costante evoluzione. È l’obiettivo del Master di II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con le Università di Palermo, Cagliari e Salerno.

xd6/mgg/mrv