TuttOggi diventa comunità con TO_3COMM, unico progetto italiano nel fondo European Journalism COVID-19 sezione Endurance - Tuttoggi

E' dalle basi solide di un giornale concreto e coerente con se stesso, che la commissione dell'EJC ha ritenuto valido il progetto che vuole continuare a mettere in comunicazione la comunità locale, della quale è al servizio ormai da 13 anni

Oggi è un bel giorno, una domenica in cui ci possiamo permettere una bella notizia, in mezzo alle tante negative che vi stiamo raccontando in questo periodo di buio.

Tuttoggi.info è stato inserito nella seconda wave di finanziamento del Fondo di supporto European Journalism COVID-19, con il suo progetto TO_3COMM. Unico progetto italiano su soli 14 selezionati in tutta Europa, nella sezione Endurance (resistenza).

Un progetto che rende felici e orgogliosi non solo noi della redazione, ma che coinvolge tutti coloro che in TuttOggi credono e che vorranno continuare a sentirsi parte di questa comunità, per raccontare e far crescere questa meravigliosa regione in cui viviamo.

Il fondo di supporto EJ COVID-19

Il Centro europeo di giornalismo (EJC), in collaborazione con il Facebook Journalism Project (FJP) già dalla prima ondata di Covid, proprio durante il lock down di marzo, ha velocemente strutturato un fondo di aiuto alle imprese editoriali e giornalisti freelance, su due assi principali: il supporto economico e lo sviluppo di progetti.

La prima erogazione di aiuto ha fornito aiuto a 94 tra testate giornalistiche e liberi professionisti in tutta Europa, mentre in questa seconda wave il contributo sarà erogato a 68 editori e giornalisti su un totale di 842 richieste.

Di questi 30 testate giornalistiche e 24 freelance (di cui 5 italiani) otterranno aiuti per far fronte a esigenze aziendali immediate e critiche causate dalla pandemia COVID-19.

Le altre 14 testate giornalistiche tra cui TuttOggi (unico progetto italiano) hanno invece avuto accesso all’Endurance Fund, pensato per iniziative specifiche legate miglioramento del loro modello di business durante la crisi COVID-19. Queste sovvenzioni saranno utilizzate, ad esempio, per investire in risorse di personale, per costruire la resilienza all’interno dei team, facilitare un’efficace collaborazione, creare migliori percorsi per la partecipazione della comunità al lavoro della testata giornalistica, eseguire lo sviluppo di prodotti incentrato sull’utente.

Il progetto TO_3COMM

Noi di TuttOggi abbiamo deciso di non scegliere la strada della richiesta di un aiuto fine a se stesso, anche se la nostra associazione, come tutte le aziende, sta subendo i contraccolpi economici dell’emergenza covid.

Nello spirito che ci contraddistingue abbiamo invece azzardato la via dell’investimento verso una prospettiva futura. Per questo abbiamo presentato il progetto nella sezione Endurance, certi che i principi che ci hanno sempre guidato e che sono parte del nostro DNA, declinati al futuro non avrebbero che potuto portarci verso il successo.

E proprio dalle basi solide di un giornale concreto e coerente con se stesso, che la commissione dell’EJC ha ritenuto valido il progetto TO_3COMM (TuttOggi is COMMitted to help local COMMunity to COMMunicate), un titolo che spiega da solo l’impegno speso e rinnova la volontà di TuttOggi di voler continuare a mettere in comunicazione la comunità locale, della quale è al servizio ormai da 13 anni.

Una parte della redazione di TuttOggi durante un momento di formazione

Le novità di TuttOggi

Inizieremo dunque subito a lavorare con più solerzia a questo nuovo progetto per migliorare e ampliare il concetto di giornale, attraverso la creazione di una comunità proattiva e partecipe di una vita e di un senso civico condivisi.

Uno sviluppo che offrirà all’utente finale la possibilità di accedere a una piattaforma con accesso riservato a chi ne vorrà far parte, in cui poter leggere e ascoltare le notizie di TuttOggi senza il “fastidio necessario” della pubblicità, dove entrare in contatto con una rete di servizi, professionisti e esercizi commerciali convenzionati, poter accedere ad un calendario degli eventi che si svolgono in Umbria, dare il proprio contribuito attraverso un’area di segnalazione notizie e di contatto diretto con la redazione.

Senza dimenticare la solidarietà verso chi ha più bisogno di sostegno. Ne raccontiamo e diamo voce a tanti progetti meritevoli, ogni giorno, attraverso le pagine del nostro giornale. Ora abbiamo deciso che è arrivato il momento di fare ancora di più la nostra parte, grazie all’emozionante incontro con I Bambini delle Fate, di cui vi racconteremo meglio nei prossimi giorni.

E questo è solo l’inizio di un nuovo modo di creare comunità intorno ad un territorio e a il giornale che lo racconta. Per la nostra associazione, solo un’ulteriore evoluzione in una direzione che abbiamo chiara.

L’aggiornamento sarà disponibile a breve. In realtà i lavori sono già partiti, perché noi di TuttOggi questa visione la abbiamo sempre avuta e l’abbiamo iniziata a sviluppare da un po’ di tempo condividendola anche con diversi attori sul territorio, anche se siamo dovuti arrivare fin nel cuore dell’Europa per avere la soddisfazione di vederne riconosciuto il valore.

A presto, dunque, su queste pagine! Continuiamo insieme questo viaggio.