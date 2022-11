Tutto pronto a Valtopina per la XL^ Mostra Mercato del Tartufo - Tuttoggi

Taglio del nastro sabato 26 novembre alle 12.30 al Palasport. Espositori selezionati, tante attività tra dibattiti e iniziative all’aperto.

Valtopina è pronta a dare il via alla XL edizione della Mostra mercato del tartufo, in programma sabato 26 e domenica 27 novembre. La prima giornata dell’evento ospiterà un ricco cartellone di iniziative: dalle 10 sarà aperta la mostra mercato al Palasport, un viaggio alla scoperta del territorio attraverso prodotti e tradizioni, grazie alla presenza di produttori selezionati del settore agroalimentare provenienti dall’Umbria e non solo. Il taglio del nastro della manifestazione, organizzata con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini, sarà sempre al Palasport alle 12.30 e parteciperanno, insieme al sindaco di Valtopina Gabriele Coccia, Michele Boscagli, presidente dell’Associazione nazionale Città del tartufo, Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi, e Sabrina Piovini, presidente della Proloco di Valtopina.

A precedere l’avvio ufficiale, alle 10.30, i rappresentati istituzionali presenti saranno coinvolti in un momento di riflessione su due importanti tematiche: il riconoscimento Unesco della Cerca e cavatura del tartufo in Italia a patrimonio culturale immateriale dell’umanità, avvenuto nel dicembre 2021 e a cui la mostra mercato quest’anno è dedicata, e la valorizzazione turistica dell’area del Subasio a cui è dedicato il progetto ‘Destinazione Subasio’.