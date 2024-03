"Tutto è cominciato con le calze" inaugura la primavera di “Una stagione Fuori” - Tuttoggi.info

Tutto è cominciato con le calze inaugura la primavera di “Una stagione FUORI” al Teatro La Piazzetta di Magione il 22 marzo alle 21.00

Un viaggio teatrale che esplora i confini tra realtà e finzione, “Tutto è Cominciato con le Calze” è la nuova produzione audace che arriva al Teatro La Piazzetta. Scritto dalla penna affilata di Antonella Giacon e portato in vita dalla performance intensa di Federica Bracarda, lo spettacolo promette di essere un’esperienza trasformativa.

La regista Carla Gariazzo guida il pubblico attraverso un percorso emotivo e intellettuale, dove la parola scritta si trasforma in azione vivida. Le musiche originali di Carlo Filippo Buonaurio avvolgono la narrazione, diventando quasi una colonna sonora che si adatta e si colora a seconda delle emozioni del personaggio.

In “Tutto è Cominciato con le Calze”, il teatro diventa un luogo di domande provocatorie: siamo tutti un po’ razzisti? Temiamo la diversità? La nostra tolleranza è solo una maschera per nascondere pregiudizi subdoli? Queste domande si intrecciano in una storia che è al tempo stesso amara e ironica, cucita su misura per l’attrice Federica Bracarda, la cui presenza scenica è tanto autentica quanto coinvolgente.

Vi invitiamo a scoprire la risposta a queste domande e molto altro nel nostro teatro. “Tutto è Cominciato con le Calze” è più di uno spettacolo; è un dialogo vibrante con il pubblico, un’esperienza che va oltre il palcoscenico.

TUTTO È COMINCIATO CON LE CALZE – 22 MARZO 2024, ORE 21.00 Teatro La Piazzetta | P.zza Mengoni 6. – Magione

di Antonella Giacon

con Federica Bracarda

Regia Carla Gariazzo

Musiche originali Carlo Filippo Buonaurio

Produzione Qui

Biglietti:

Intero: € 10,00 – Ridotto: € 8,00

MTTMCard: € 7,00

Per info e prenotazioni: 3761636555 – info@microteatro.it