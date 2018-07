Tutte le bellezze e le notizie sulla Val Menotre e la montagna folignate in un portale web

Promuovere la vecchia strada statale ‘Val di Chienti’ sulle nuove strade telematiche per far scoprire in tutto il mondo le bellezze artistiche, culturali ed ambientali della Val Menotre e della montagna folignate. Questo l’obiettivo di ‘Guida 77’ il nuovo portale web che racchiude informazioni, foto, curiosità, itinerari, dell’antica via Lauretana nel tratto folignate.

Un progetto presentato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno nella storica sede di Palazzo Cattani che ha deciso di puntare sullo sviluppo del tratto ormai ‘dismesso’ della Foligno – Civitanova Marche mettendo in rete tutte le potenzialità che il territorio può esprimere, oggi – paradossalmente – meglio di prima.

Sul portale si può curiosare alla scoperta di informazioni storiche e culturali dei tanti paesi, paesini e borghi costellano l’Appennino folignate, dall’ormai famosa Rasiglia sino a Barri, da Scopoli a Volperino, da Pale a Serrone. Ed ancora: tradizioni, luoghi dove alloggiare o dove fare una sosta per assaggiare le tipicità agro alimentari; un calendario di eventi ed iniziative. Itinerari da percorre a piedi o in bici e magari a cavallo.

Questo il lavoro svolto sino ad ora, ma da mercoledì l’appello della Fondazione Carifol è quello di coinvolgere direttamente i soggetti interessati al fine di renderli partecipi e protagonisti dell’iniziativa.

Al tavolo, il presidente Gaudenzio Bartolini, il segretario generale Cristiano Antonietti, il sindaco Nando Mismetti, l’assessore allo Sviluppo Economico e Turismo Giovanni Patriarchi.

Tutti alla scoperta – o riscoperta – della vecchia via Lauretana lungo l’asse della storica Val di Chienti, basta un pc o uno smatphone per avere una delle più belle ‘porzioni dell’Umbria’ a portata di mano.

