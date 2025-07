Produttore straniero aggredito e derubato da gruppo di persone, si indaga - Tuttoggi.info

Sono attimi di paura quelli vissuti nella serata di martedì da un turista straniero, di professione produttore di film, circondato ed aggredito da un gruppo di persone che lo hanno poi derubato.

Secondo la sua denuncia e le prime ricostruzioni delle indagini, l’uomo, un 54enne, si trovava in piazza Mazzini, al bancomat, per prelevare del denaro, dopo aver passato la serata in un ristorante della zona. All’improvviso dopo aver prelevato si è ritrovato circondato da alcune persone – almeno 3 o 4 – che lo hanno aggredito per poi derubarlo del borsello. Quindi gli aggressori si sono dati alla fuga.

Al turista non è rimasto altro che chiedere aiuto, con i carabinieri della Compagnia di Assisi accorsi sul posto e che poi hanno raccolto la sua denuncia. I militari dell’Arma guidati dal capitano Vittorio Jervolino stanno ora raccogliendo elementi utili per ricostruire con esattezza l’accaduto e per identificare i malviventi, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona.