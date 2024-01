Turismo, si rafforza la collaborazione Intesa Sanpaolo-Federalberghi - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – Accompagnare lo sviluppo delle imprese turistiche attraverso investimenti, strumenti evoluti e iniziative pubbliche. Intesa Sanpaolo rafforza il proprio impegno in un settore centrale per il nostro Paese puntando assieme a Federalberghi sul rilancio dell’offerta delle strutture ricettive: se ne è parlato a Firenze, in occasione di un incontro alla presenza tra gli altri di Stefano Barrese, Responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, e Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi e Fondazione CR Firenze.

