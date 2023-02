sat/gtr

Il turismo a San Marino cresce, supera i livelli del 2019, e punta sempre di più sugli accordi con le Regioni confinanti, per fare sistema e sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’Unione Europea. Ne ha parlato il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress €conomy.