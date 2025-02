Turismo, Rocca "Il Lazio offre luoghi unici da scoprire" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il Lazio è una terra con tantissimi luoghi meravigliosi, da far conoscere con un turismo che noi abbiamo definito slow, lento, un modo per visitare dei luoghi unici”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine del primo Forum del Turismo. “È una regione che può offrire dalla montagna ad un mare meraviglioso – ha aggiunto -, è giusto avere un piano triennale che supporti questo e dia anche riconoscibilità alla nostra regione”. Per il presidente Rocca si deve “associare la regione da un lato alla meraviglia di Roma e dall’altro alle tante altre bellezze dei nostri territori, il turismo è anche economia”.

