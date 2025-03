Turismo, Moby e Tirrenia a Itb Berlino: da wifi free a casse elettroniche nave diventa hi tech - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – L’Itb di Berlino è in qualche modo la capitale dell’eccellenza turistica di tutta Europa, la manifestazione più importante in cui il turismo propone le proprie tendenze ed idee per la stagione in arrivo. Moby e Tirrenia sono le compagnie che offrono ai passeggeri non solo italiani, ma di tutta Europa, la rete più completa di rotte fra l’Europa continentale, la Sardegna, la Sicilia, la Corsica e l’Isola d’Elba, con servizi di bordo di assoluta eccellenza. E la presenza di Moby Europe, la struttura del gruppo appositamente dedicata al mercato europeo, è da sempre una garanzia per i passeggeri, che vengono seguiti con un’attenzione particolare. Con tre decenni di attività, la sede in Germania che permette di stare vicino anche fisicamente ai passeggeri dell’Europa continentale e l’attenzione assoluta al rapporto diretto con i clienti, Moby e Tirrenia sono diventate leader dell’incoming dal mercato tedesco alle isole italiane e alla Corsica.

Quindi, in qualche modo, la presenza di Moby e Tirrenia all’Itb di Berlino che inizia domani è la traduzione di due eccellenze che si incontrano per raccontare anche al pubblico di tutta Europa tutte le proposte delle Compagnie, che anche quest’anno offrono ai loro passeggeri la possibilità di viaggiare fra Livorno e Olbia su Moby Fantasy e Moby Legacy, le due navi più grandi, moderne ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, pensate e realizzate con standard da navi da crociera.

A Berlino, verrà posta come sempre l’attenzione di Moby e Tirrenia al network di rotte, il più completo a disposizione per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba, con la possibilità di scegliere gli orari più comodi, con tratte diurne e notturne.

In particolare, quest’anno Moby e Tirrenia offrono la migliore tecnologia a bordo delle navi, come il wi-fi free sulla flotta, a partire da Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, che permetterà ai passeggeri di rimanere collegati durante la navigazione, grazie a una nuovissima tecnologia di ultima generazione.

In più, a bordo, i passeggeri avranno sempre la possibilità di seguire lo sport e i loro programmi preferiti anche su Sky, grazie a maxischermi che permetteranno di non perdersi nemmeno un minuto delle trasmissioni anche in mezzo al mare.

I servizi di bordo sono come sempre il fiore all’occhiello di Moby e anche la stagione in arrivo sarà contraddistinta dalla qualità assoluta della ristorazione su tutte le navi, che su Fantasy e Legacy si declina anche in un intero ponte dedicato alle preparazioni a vista, con le cucine che si trasformano in uno show cooking galleggiante. E quest’anno su Fantasy ci saranno, in aggiunta ai punti di pagamento ‘fisici’, anche le casse elettroniche per permettere di pagare ancora più comodamente e migliorare ulteriormente il servizio e i tempi a bordo.