Turismo, Mazzi "Enorme potenziale per la Sicilia, dati eccezionali" - Tuttoggi.info

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Turismo, Mazzi “Enorme potenziale per la Sicilia, dati eccezionali”

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Turismo, Mazzi “Enorme potenziale per la Sicilia, dati eccezionali”

Sab, 29/08/2026 - 23:02

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RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “La Sicilia è la regione del Sud che ha il maggior numero di presenze turistiche, ha un potenziale enorme. Quest’anno c’è stato un grande aumento di turisti in Sicilia, il 3,3% in più di arrivi. Tutti i dati sono in positivo, tutti gli indicatori sono in positivo, alcuni eccezionali. Io proverei a ragionare veramente sul fatto di organizzare sempre meglio il turismo in Sicilia, perché questa, secondo me, è una delle principali vocazioni che può avere la regione”. Così Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, a margine della quarta giornata di Etna Forum.
xn5/mgg/red

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