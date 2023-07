ROMA (ITALPRESS) – Un luglio da record. Per il turismo in Italia si annuncia un risultato storico ben superiore a quello del 2019, ultimo anno precedente la pandemia. Una performance attribuibile anche al caro vacanze previsto per agosto, che spinge gli italiani a preferire luglio al mese festivo per eccellenza, e all’euro debole che favorisce i vacanzieri extra-europei. E’ quanto emerge da una indagine di CNA Turismo e Commercio.

mgg/gsl