Turismo, l’Italia guida la rivoluzione digitale in Europa - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero del Turismo ha aderito a Deploytour, il progetto finanziato dalla Commissione Europea che mira a creare uno spazio comune europeo per i dati del comparto.

L’iniziativa, avviata a ottobre 2024 e della durata di tre anni, rappresenta un’opportunità per promuovere la digitalizzazione e la sostenibilità del settore turistico, rafforzando la competitività dell’ecosistema europeo. Deploytour ha l’obiettivo di dar vita a un’infrastruttura innovativa e sicura per la condivisione dei dati. Attraverso questo strumento, sarà possibile ottimizzare la gestione dei flussi, favorire la sostenibilità e rispondere alle nuove tendenze del settore con soluzioni innovative. Il progetto si fonda su una visione strategica che guarda al turismo come motore di sviluppo digitale e sociale. Il ministero svolge un ruolo centrale nel progetto, partecipando allo sviluppo di un quadro normativo e operativo per la gestione dello spazio dati europeo.

/gtr