Turismo, le Pro Loco motore economico delle comunità italiane - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Le Pro Loco sono un motore economico per le comunità e sono ritenute importanti da più di 9 italiani su 10 nella promozione del territorio e nella conservazione delle tradizioni locali: è quanto emerge da un’indagine del Censis condotta per Unpli e presentata durante l’Assemblea nazionale dell’associazione che rappresenta oltre 6.400 Pro Loco. All’evento che si è svolto a Roma hanno preso parte, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

