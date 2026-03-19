Turismo, Jelinic "Il 2026 iniziato bene, il settore sa reagire alle crisi" - Tuttoggi.info

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Turismo, Jelinic “Il 2026 iniziato bene, il settore sa reagire alle crisi”

ItalPress

Turismo, Jelinic “Il 2026 iniziato bene, il settore sa reagire alle crisi”

Gio, 19/03/2026 - 21:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Il 2024 è stato definito da molti un anno record”, per il turismo, “in realtà nel 2025 siamo riusciti a fare meglio. È stato un anno a dir poco straordinario per quanto riguarda i numeri di arrivi e presenze, abbiamo addirittura superato i competitor europei, questo ci ha riempito di orgoglio. Anche il 2026 è partito in maniera straordinaria, in questi giorni stiamo vedendo un piccolo rallentamento per via anche della situazione internazionale e c’è un minimo di raffreddamento nel mercato turistico, però siamo fiduciosi”. Lo afferma Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

sat/mrv

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