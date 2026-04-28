Turismo in crescita nel primo trimestre - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Il turismo italiano conferma il suo trend positivo anche nel 2026, con dati incoraggianti già nel primo trimestre dell’anno. Secondo le rilevazioni della fonte amministrativa Alloggiati Web, gli arrivi sono cresciuti del 5,5% e le presenze del 6,8%, segnalando un rafforzamento della domanda sia interna che internazionale. Gennaio e febbraio registrano un aumento di entrambi gli indicatori. A marzo si evidenzia una crescita ancora più marcata. Anche il periodo delle festività primaverili mostra segnali positivi: il 25 aprile e il Primo Maggio si attestano su livelli simili a quelli dello scorso anno. Sul fronte della mobilità, cresce anche la connettività aerea, con un aumento complessivo del 10%. Spiccano in particolare i mercati emergenti come Polonia, Albania e Romania, mentre tra quelli consolidati si registrano incrementi più contenuti. La connettività aerea domestica è prevista in crescita dell’11% nel 2026. Buoni segnali arrivano inoltre dagli Stati Uniti, dove aumentano le ricerche di viaggio verso l’Italia, confermando l’attrattività del Paese.

gsl