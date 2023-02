sat/mrv

Il turismo è tornato a crescere dopo la grande frenata del 2020 legata al Covid, per il settore adesso la sfida è affrontare i rincari dell’energia e delle materie prime. Ne ha parlato in un’intervista a Giuliano Zoppis per il magazine televisivo Italpress €conomy Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi.