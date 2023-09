Turismo, gli italiani preferiscono il Belpaese - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il Belpaese è la destinazione di viaggio preferita dal 69% degli italiani per le vacanze estive del 2023. Lo rileva il Touring Club Italiano, secondo cui chi ha scelto l’estero ha viaggiato soprattutto in Europa, mentre il 2% ha optato per le Americhe, l’1,5% per Africa-Medio Oriente e una quota analoga per Asia-Pacifico. Rispetto alla ricerca di giugno sulle intenzioni di viaggio in cui il 66% della community aveva dichiarato che sarebbe restato in Italia, la quota effettiva delle vacanze domestiche è stata superiore di tre punti percentuali.

fsc/gsl