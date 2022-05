“Abbiamo luoghi meravigliosi che però non attraggono i viaggiatori e questo progetto può anche far scoprire una Italia meno conosciuta, un’Italia minore”. Lo dice il ministro della Cultura Dario Franceschini, a margine della presentazione del progetto “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie” di Autostrade per l’Italia.

