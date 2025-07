Turismo e lifestyle: il gruppo Teloni.eu dopo l'affitto di ville riparte dall'Umbria cercando nuovi ExperienceManager - Tuttoggi.info

In un’Italia impegnata sempre più a riscrivere il proprio ruolo nel panorama turistico globale con un occhio di grande riguardo all’autenticità e alle esperienze che emergono dai territori, Teloni.eu – società nata con l’affitto di ville in tutto il Centro Italia – lancia un invito a nuovi talenti e professionisti del settore del travel e degli eventi. L’azienda, con base operativa in Umbria, a Perugia, e diversi Experience Manager già presenti sul territorio, organizza un webinar informativo dal titolo “Le esperienze stanno cercando nuovi protagonisti”, che si terrà lunedì 4 agosto ma al quale sono già aperte iscrizioni ed adesioni. L’obiettivo è quello di delineare le opportunità per figure come l’Experience Manager, professionisti che hanno un ruolo chiave in Teloni.eu, e presentare un modello collaborativo innovativo.



Il gruppo Teloni, con un passato radicato nelle proposte di affitto settimanale di moderne ville con piscina e dimore storiche ma anche nell’ideazione e nella promozione di viaggi e momenti indimenticabili oltre che nel wedding, ha sempre anticipato le tendenze del mercato. Come sottolinea il fondatore Sandro Teloni “l’attuale contesto però sta cambiando e questo richiede una crescente necessità di fare rete per rimanere competitivi e offrire valore aggiunto. In un’epoca in cui “non sarà l’intelligenza artificiale a creare esperienze autentiche, ma persone con metodo, visione e libertà”, la figura dell’Experience Manager diventa dunque cruciale. Questi professionisti sono chiamati a curare e valorizzare le proposte turistiche che nascono dalle specificità dei territori, trasformandole in esperienze uniche e memorabili per il viaggiatore moderno”.



La crisi delle agenzie di viaggio tradizionali ha evidenziato come l’approccio “fare tutto da soli” non sia più sostenibile. Lavorare in gruppo e in team, invece, offre già oggi numerosisissimi vantaggi. “Collaborare con una realtà strutturata come Teloni.eu significa non doversi preoccupare dei costi di una sede fisica, avere un riferimento costante per l’aggiornamento e la formazione professionale, e beneficiare di una strategia pubblicitaria e di marketing gestita centralmente dall’azienda. Questo modello permette ai collaboratori di concentrarsi sulla creazione e vendita di esperienze di alta qualità, lasciando all’azienda il compito di fornire il supporto necessario” – aggiunge Sandro Teloni con un invito a prendere parte al webinar informativo che sarà anche un’occasione per esplorare l’importanza crescente del settore degli eventi, in particolare quelli business. Negli ultimi anni, sempre più aziende hanno riconosciuto il valore strategico di eventi ben organizzati, sia per la promozione che per la fidelizzazione dei clienti e dei partner. Teloni.eu intende rafforzare anche questo segmento, ricercando professionisti che possano contribuire a ideare e gestire eventi di successo.



Teloni.eu invita tutti i professionisti del turismo, gli aspiranti Experience Manager e chiunque sia interessato a intraprendere un percorso innovativo nel settore, a partecipare a questo importante appuntamento. È l’occasione per scoprire come fare parte di una realtà dinamica e proiettata verso il futuro, contribuendo attivamente alla valorizzazione del patrimonio turistico italiano attraverso la creazione di esperienze autentiche e indimenticabili. Per info press@teloni.eu





