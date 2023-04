Domanda turistica in forte ripresa ma ancora sotto i livelli pre-Covid. Secondo quanto rileva l’Istat, nel 2022 i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni, in aumento rispetto al 2021 ma ancora sotto i valori di due anni prima. In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019. fsc/gsl